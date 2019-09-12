С учетом принятого регулятором решения от 9 июля 2019 № 688 и руководствуясь статьей 24 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", Нацсовет на заседании 12 сентября создал рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства Украины. Об этом сообщает сайт регулятора.

Председателем рабочей группы назначена заместитель председателя Национального совета Ульяна Фещук.

В группу вошли все члены Национального совета, руководители отдельных структурных подразделений и представители Национального антикоррупционного бюро Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы внешней разведки Украины и Службы безопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что телеканал "112 Украина" через суд хочет установить отсутствие полномочий членов Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания у Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша.

Также мы писали, что Нацсовет по ТВ 5 сентября заявил о внеплановой проверке телеканала ZIK.