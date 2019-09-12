Вопросы безопасности на Донбассе стали темой обсуждения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена и экс-посла США Александера Вершбоу. Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Во время встречи собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, вопросы сотрудничества Украины со странами НАТО, а также инициативы украинской власти по реформированию сектора безопасности и обороны", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Фог Расмуссен поздравил украинскую сторону с внедрением реформ и высказался в поддержку дальнейшего сотрудничества.

Ранее "Страна" писала о том, что секретарь СНБО заверил, что, несмотря на смерти военных, на Донбассе все еще перемирие.



Также мы сообщали, что секретарь СНБО Данилюк в июле заработал 66 444 гривны.