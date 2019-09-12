Экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс намерена в январе 2020 года возобновить спортивную карьеру и начать играть на турнирах WTA. Об этом 3-летняя теннисистка сообщила в своем микроблоге Twitter.

Клейстерс оставила короткий пост и опубликовала ролик о себе.

"Привет, ребята! Рада поделиться с вами этой новостью - с 2020 года я в туре WTA", - написала спортсменка.

Скриншот: Twitter/ Clijsterskim

В ролике она признается, что за прошедшие 7 лет наслаждалась радостями материнства. Но в то же время скучала по тем эмоциям. которые ей дарил корт. Поэтому сейчас она будет совмещать роли матери и спортсменки.

Видео: YouTube/ Tennis Life Media

Клейстерс возглавляла одиночный и парный рейтинги Женской теннисной ассоциации (WTA) в августе 2003 года. Она стала победительницей Открытого чемпионата США в 2005, 2009 и 2010 годах, победительницей Открытого чемпионата Австралии 2011 года. Бельгийка 4-кратная финалистка турниров Большого Шлема в одиночном разряде. В 2017 году ее внесли в Международный зал теннисной славы.

Последний по счету матч Ким Клейстерс провела в сентябре 2012 года: во втором круге US Open она проиграла 18-летней британке Лоре Робсон.

В 2007 году спортсменка вышла замуж за баскетболиста Брайана Линча. У супругов есть трое детей: 11-летняя дочь Джада Элли, пятилетний Джек Леон (18 сентября ему исполнится 6) и трехлетний Блейк Ричард.

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