Суд назначил экспертизу распространяемой в Закарпатье венгроязычной газеты "Карпаталия" на предмет сепаратизма. Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские новости".

Уточняется, что 18 июля Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту сепаратизма. Досудебным расследованием установлено, что группой лиц через сеть газетных киосков Закарпатской области (города Ужгород, Мукачево, Берегово) распространяется выпуск венгроязычного печатного средства массовой информаци "Общества венгерской культуры Закарпатья" - газеты "Karpatalja".

СБУ отмечает, что в газете опубликованы материалы с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

На титульной странице указанного номера периодического издания размещено изображение части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства, где населенные пункты с компактным проживанием венгерского нацменьшинства (так называемый "Притисянский район") раскрашенные в цвета венгерского национального флага (красный, белый и зеленый) и тем самым условно отделены от другой территории области.

В середине августа суд удовлетворил ходатайство СБУ и назначил судебно-лингвистическую экспертизу газетной публикации.

Экспертам поручили установить, содержаться ли в публикации призывы к сепаратизму и разжиганию межнациональной вражды.

Фото: leopolis.news

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ активизировала уголовное дело против главреда одесского издания по "сепаратистской" статье".

Также мы сообщали, что российские СМИ показали брата нового Донецкого губернатора, который служит у сепаратистов.