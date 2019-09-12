В четверг, 12 сентября, торги на межбанковском валютном рынке Украины завершилась укреплением гривны до 24,77-24,80 грн./$.

Котировки опускались и до уровней января 2016-го, однако ближе к концу дня произошел небольшой отскок.

Об этом передает УБР со ссылкой на начальника управления дилинговых операций "Райффайзен банка Аваль" Юрия Гриненко.

"Нацбанк сегодня несколько раз выходил с покупкой валюты, защищал сначала уровень 24,85 грн./$, а затем 24,75-24,76 грн./$. Но разворот случился после решения ЕЦБ снизить ставку. Это обрушило курс евро к доллару и взывало ситуативный спрос на европейскую валюту на межбанке", – рассказал о ходе торгов банкир.

При этом отмечается, что это не объясняет феномена аномально пока еще укрепляющейся гривны. Финансисты лишь разводят руками и высказывают гипотезы, но единой версии, объясняющей происходящее, у них нет.

"Особенно активно сегодня распродавали валюту агропроизводители. Но среди продавцов были и металлурги, и банки. Многие из последних, к слову, фиксируют убытки при таких сделках – никто не верил, что гривна может уйти ниже 25,0 грн./$. Думаю, что во многом этот тренд сформирован активными действиями парламента – теперь совершенно очевидно, что заявленная властями земельная реформа произойдет в назначенный срок", – предположил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

И назвал еще несколько позитивных новостей, способных усилить поддержку гривны. Среди таких, например, сегодняшнее принятие закона "О сплите", который является одним из структурных маяков в программе сотрудничества с МВФ, и сам приезд представителей МВФ, по итогам которого, по слухам, Украине могут предоставить кредит до $10 млрд.

Не стоит сбрасывать со счетов и существенно подешевевший газ, на закупку которого нынешней осенью уходит гораздо меньше валюты, чем годом ранее.

Все это нивелирует девальвационные ожидания бизнеса и стимулирует валютные распродажи.

"Сегодня ревальвационная спираль продолжила раскручиваться, подталкиваемая рядом факторов: сохраняющееся валютное предложение экспортеров, нуждающихся в гривне для финансирования хозяйственной деятельности. Определенный дефицит гривны на рынке, спекулятивная игра на понижение, активизировавшаяся в сложившейся ситуации перевеса предложения над спросом, участие регулятора в торгах в роли покупателя излишков валюты", - добавил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Как сообщала "Страна", в рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют обесценивание гривны до 30,6 грн/долл.

Отметим, что только за первую неделю осени представители НБУ увеличили объемы закупки валюты более чем в 5 раз.

Ранее в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины.