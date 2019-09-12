Администрация США решила предоставить Украине военную помощь в размере примерно $140 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера.

Купер сделал заявление о выделении помощи на встрече с журналистами.

"Счастлив сказать, что мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом примерно о $140 млн в качестве содействия в области безопасности Украине", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США.

По словам чиновника, уведомление направлено администрацией Конгрессу США.

В конце августа американская газета "Politico" сообщила, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине.

В 2019 году она составляет $250 млн. Как отмечала газета, глава Белого Дома хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии средства были заморожены.

Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно информации Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд.

Напомним, вчера, 11 сентября, сенаторы Конгресса США заявили, что добьются предоставления Украине 250 миллионов долларов военной помощи в том случае, если президент страны Дональд Трамп попытается лишить украинцев этих денег.

А 5 сентября на встрече в Киеве с президентом Зеленским два американских сенатора Рон Джонсон и Крис Мерфи отметили, что Украина в любом случае получит военную помощь - не в этом, так в следующем году.