13 сентября НБУ установил курс доллара на уровне 24,83 грн. Это на 14 копеек ниже, чем вчера, и самый низкий показатель за последние три года. В обменках доллар утром покупают за 24,80 грн и продают за 24,85 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках утром доллар покупают от 24,50 грн до 27,05 грн и продают от 24,83 грн до 27,70 грн. В Приватбанке цена на валюту такая: 24,65 грн - покупка и 25,05 - продажа.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 13 сентября

Курс НБУ сегодня - 24,83 грн, то есть доллар подешевел на 14 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,91 грн - покупка и 24,94 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,80 грн, средняя продажа - 24,85 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,50 грн до 27,05 грн и продажа - от 24,83 грн до 27,70 грн. В Приватбанке котировки такие: 24,65 грн - покупка и 25,05 - продажа.

Прогнозы

Еще в начале сентября финансисты обещали снижение доллара до уровня 24,8/25,70 грн. Впервые доллар упал ниже психологической отметки в 25 грн в пятницу, 6 сентября. Уже 9 сентября валюта показала котировки в пределах 24,95/24,975 гривен за доллар. 11 сентября торги на межбанке снизились еще на 9 копеек, показав котировки: 24,91 грн - покупка и 24,94 грн - продажа.

12 сентября курс гривны обновил трехлетний рекорд - котировки рухнули до 24,75 грн/24,78 грн. За неделю – с 6 по 13 сентября – гривна по отношению к доллару окрепла на 48 копеек.

В НБУ рост гривны объясняют благоприятной ценовой конъюнктурой на глобальных товарных рынках, высоким урожаем зерновых, ростом экспорта IТ-услуг, ростом доверия инвесторов к украинской экономике и упрощением их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг. Финансисты прогнозируют, что укрепление обменного курса гривны будет способствовать замедлению инфляции в ближайшие месяцы. Напомним, антирекорд национальная валюта показала 26 февраля 2015 года - 30,01 грн/доллар.