Освобожденный командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования ВМСУ Денис Гриценко заявил, что самостоятельно принимал решение не стрелять при столкновении с российскими кораблями, во время инцидента в Керченском проливе в 2018 году.

Об этом он сообщил на пресс-конференции возвращенных украинских моряков. "О том, почему мы не открывали огонь. Понимаете, мы шли туда не с целью применения оружия", - сказал он.

По его словам, керченская ситуация была непредсказуема ни для одной, ни для другой стороны. "Это очень нештатная ситуация. Приходилось принимать решения на месте, здесь и сейчас. И я принял такое решение", - сказал командир Денис Гриценко.

Как сообщала "Страна", после обмена пленными в ЕС ждут следующих шагов к установлению мира.

Отметим, что в Кабинете министров Украины приняли решение выделить каждому освобожденному в рамках обмена с Россией 100 тысяч гривен.

Напомним, что суд разрешил военным прокурорам изъять указ Порошенко и решение СНБО о переходе кораблей ВМСУ в Азовское море, который привел к захвату кораблей и людей.