В пятницу, 13 сентября, в Украине прогнозируют жаркую солнечную погоду днем и осеннюю прохладу ночью. Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: www.facebook.com

Синоптики уточняют, что в ночь на 13 сентября температура воздуха снизится до +7-12 градусов, на побережье морей - до +13-18. Днем существенно потеплеет. Температура воздуха составит +23-28 °, на юге страны до +30 градусов. В Карпатах ночью +5-10, днем до +14-19 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, когда в Украине закончится бабье лето и начнутся холода.

Также мы сообщали, что в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода до конца сентября.