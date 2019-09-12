В Киевской области в селе Любимовка из-за попытки сжечь траву у дома - сгорели три дома и пять автомобилей. Сотрудники полиции открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Киев Оперативный. По данным журналистов, многочисленные предостережения и запреты относительно поджигания травы, человек проигнорировал. Огонь быстро перекинулся с его участка на соседние.

Пожар уничтожил три дома, пять легковушек, а также три гаража и трактор.

К счастью, обошлось без жертв. Правоохранители сейчас выясняют обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.

Открыто уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранним утром в Киеве сгорел Mercedes. В полиции подозревают поджог. Это произошло на ул. Липковского.

Напомним, что Александр Кольченко осужденный в России и возвращенный в Украину признался, что принял участие в поджоге офиса "Единой России" в Симферополе, который находился в жилом доме.