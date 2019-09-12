В последние дни в СМИ широко обсуждают фото, которое сделано в Администрации президента. На нем запечатлен президент Владимир Зеленский, олигарх Игорь Коломойский (которому приписывают большое влияние на Зе), глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президент Шефир, а также министр энергетики Алексей Оржель.

Как было официально заявлено, на встрече обсуждались "вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере".

После публикации фото было много конспирологических версий, что оно означает. Почему его вообще опубликовали и какие вопросы на самом деле обсуждались на встрече.

"Страна" через свои источники в Офисе президента узнала повестку. Подробности - в нашем материале.

Кадровый вопрос "Центрэнерго"

Одним из ключевых вопросов для обсуждения на встрече был вопрос компании "Центрэнерго".

"Страна" уже писала, что после смены власти в стране, в "Центрэнерго", которое раньше было вотчиной смотрящих за энергетикой из ближайшего окружения Порошенко, поменялся менеджмент. Директором стал Виталий Потапенко, бывший топ-менеджер Львовского обогатительного комбината. Его связывают с Игорем Коломойским.

За короткое время новый менеджмент сумели наладить на предприятии угольные схемы, и, кроме того, поставляют по заниженной цене электроэнергию на ферросплавные заводы Коломойского. Если еще в прошлом году предприятие было прибыльным, то сейчас генерирует по 200 млн убытков в месяц.

Однако 10 сентября Кабмин отказался согласовать кандидатуру Потапенко на должность председателя правления госкомпании.

Как рассказал источник "Страны", Коломойский попытался решить вопрос через президента Владимира Зеленского и в тот же день и была организована встреча, которая и попала на фото.

Беседа носила не очень простой характер. На ней Коломойскому посоветовали не сильно выпячивать свою роль в энергетике, потому что возникает много вопросов (в том числе и от западных партнеров, и от международных финансовых организаций) к тому, что происходит на "Центрэнерго". Именно нежеланием правительства брать на себя ответственность за текущее состояние дел в этой энергокомпании и объясняется отказ согласовывать кандидатуру Потапенко (ранее она была утверждена решением другого органа - Фонда госимущества, которым пока руководит близкий к Коломойскому Трубаров).

По итогу встречи сохранилось неустойчивое статус-кво. Потапенко остается и.о. руководителя энергокомпании, но его в любой момент может поменять Кабмин. "У МВФ, миссия которого как раз прибыла в Киев, будет особое внимание к состоянию дел в энергокомпаниях. Этим и объясняется подвисание вопроса с Потапенко. В правительстве, видимо, хотят понять более четко позицию МВФ, а потом уже принимать решения", - сказал "Стране" источник на Банковой.

Для чего было опубликовано фото источник точно не знает. По его словам в ходу две версии. По одной из них - журналисты засняли визит Коломойского на Банковую, а потому у Зеленского решили сыграть на опережение. По второй - фото опубликовали для баланса: итог встречи для Коломойского был не сильно радостный, но публикация снимка дала ему хотя бы моральную сатисфакцию, показав, что олигарх по-прежнему очень влиятельный человек в стране.

Шанс для Ахметова и "свидетеля №1 против Порошенко"

10 сентября произошло еще одно не очень приятное для Коломойского событие.

В это день Северный апелляционный Хозяйственный суд Киева приостановил действие решения о закрытии дела о банкротстве "Центрэнерго".

Оно было закрыто меньше месяца назад - 19 августа - хозяйственным судом Киева по иску Фонда госимущества. В ФГИ тогда праздновали победу и говорили, что вердикт суда открывает дорогу к приватизации предприятия.

В тоже время, представители кредиторов "Центрэнерго" сказали "Стране", что, по их мнению, попытки Фонда госимущества закрыть процедуру банкротства "Центрэнерго" связаны вовсе не с планами по приватизации. Основная цель, якобы, - избежать контроля со стороны кредиторов по сделкам, которые сейчас приносят миллиардные убытки "Центрэнерго" "в интересах конкретного олигарха".

"С момента смены менеджмента в "Центрэнерго" и перехода на поставку по прямым договорам в рамках новой модели энергорынка уголь закупался по предоплате и завышенной цене у прямо аффилированных с Игорем Коломойским компаний с уставным капиталом всего в 1 тысячу гривен, а выработанная электроэнергия по прямым договорам реализовывалась уже также через фирмы-посредники, связанные с олигархом, предприятиям самого Игоря Коломойского.

Таким образом, с момента смены руководства государственная "Центрэнерго", находящаяся в процедуре банкротства с 2004 года, из прибыльной компании продемонстрировала убыток в 1,3 млрд грн. Недавно комитет кредиторов "Центрэнерго" принял, решение о переходе в процедуру санации в связи с явными незаконными действиями нового состава руководства "Центрэнерго" и прямого доведения крупней тепловой генерации в Украине до состояния неплатежеспособности", - сообщили "Стране" в комитете кредиторов предприятия.

Апелляционные жалобы на решение хозяйственного суда Киева подали компании "Баланс-групп" и "Транснова", которые связывают со "свидетелем №1 против Порошенко", главой комитета кредиторов "Центрэнерго" Дмитрием Крючковым.

В решении апелляционного суда указано: "приостановить действие решения хозяйственного суда города Киева от 19.08.2019 по делу №15/76-б-43/624-б до рассмотрения апелляционных жалоб ООО "Баланс-Групп" и ООО "Транснова" на указанное решение". было признано, что решение хозяйственного суда Киева нарушает сразу нескольких норм процессуального права.

Также в комитете кредиторов сказали "Стране", что по фактам хищения и вывода на зарубежные счета миллиардов гривен из государственной "Центрэнерго" Антикоррупционная прокуратура и СБУ уже возбудили уголовные дела.

Но главный итог решения апелляционного суда в другом. Отныне менеджмент "Центрэнерго" при заключении договоров как на закупку угля, так и на продажу электроэнергии обязан согласовывать сделки с арбитражным управляющим и комитетом кредиторов (помимо компаний Крючкова, в эту групп входит также ДТЭК Рината Ахметова).

То есть, процедура санации позволяет Крючкову и Ахметову полностью взять предприятие под свой контроль. А это значит, что борьба за госактив развернется с новой силой, и от него, скорее всего, попытаются оттеснить людей Коломойского.

И, не исключено, в этом также может быть причина нежелания правительства согласовывать канидатуру Потапенко.