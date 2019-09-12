Верховная Рада отклонила законопроект № 1075 о внесении изменений в закон "О правопреемственности Украины" относительно отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За законопроект в первом чтении проголосовали всего 214 народных депутатов при 226 минимально необходимых. После голосования первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил документ отклоненным.

Законопроект предлагал с 1 января 2020 г. отменить действие законов и других актов органов власти СССР и Украинской ССР на территории Украины, кроме Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 и Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года и передаче Крыма Украине.

Представляя законопроект, народный депутат из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа заверила. что он не отменяет того, что касается территориального устройства и членства Украинской ССР в международных организациях.

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что законопроектом власть пыталась продавить массу антисоциальных положений и отменить многие права.

"...Под борьбу с пережитками давно исчезнувшей страны закамуфлировали страшные антисоциальные вещи: полную отмену Кодекса законов о труде 1971 года и закона о льготах для чернобыльцев конца 80-х. Давняя мечта транснациональных корпораций и части олигархов лишить наемных работников в Украине отпускных, декрета, права не быть уволенным за один день, была сорвана. Надолго ли? Посмотрим. Но сама идея уничтожить одним махом всякое регулирование трудовых отношений (нового проекта КЗОТ в Раде на рассмотрении нет) показывает реальную природу "слуг народа", - констатировал Волошин.

Скриншот: Facebook/ oleg.voloshin

Напомним, первым в истории новой Рады проваленным законопроектом стал документ о внесении изменений в законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог. Сегодня за него тоже не набралось нужного количества голосов.

Зато парламент принял за основу два проекта законов, касающихся государственной поддержки кинематографа.