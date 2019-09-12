Объявлены в розыск два руководителя обществ, которые подозреваются в присвоении государственных средств ПАО "Укртрансгаз" в особо крупных размерах. Ими названы Игнатов А. и Савенкова Е. Сотрудниками прокуратуры Киевской области им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, указанные руководители обществ на протяжении 2012 года заключили ряд договоров на закупку товаров и услуг за государственные средства в сумме более 377 млн ​​грн для нужд ОАО "Укртрансгаз" и ее дочерних предприятий. В дальнейшем с целью завладения государственными средствами, подозреваемыми были составлены фиктивные документы о поставке товаров и услуг, чего в действительности не было.

В настоящее время принимаются меры к розыску указанных лиц с целью вручения им процессуальных документов и решения вопроса об избрании меры пресечения.

Как сообщала "Страна", из "Батькивщины" обратились в Госбюро расследований с заявлением о доведении до коллапса украинской газотранспортной системы.

Юлия Тимошенко утверждает, что на самом деле нет никакого банкротства ГТС, а по воле премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, тогдашнего президента Петра Порошенко и главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева "просто забрали эти деньги, которые зарабатывает наша газотранспортной система, и разделили по своим оффшорным счетам". По словам Тимошенко, заявление зарегистрировано и включено в Единый реестр расследований.

Напомним, что в "Нафтогазе" уже предложили соединить ГТС Украины и России и сделать своп.