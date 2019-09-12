Рада проголосовала за лишение прогульщиков депутатских выплат
Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лишения права народных депутатов на финансовой обеспечение в случае пропуска без уважительных причин заседаний парламента. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Уточняется, что на пленарном заседании 12 сентября законопроект №1035-2 в первом чтении поддержали 288 народных депутатов.
Документом предлагают лишать материальных компенсаций на выполнение депутатских полномочий, если народный депутат на протяжении календарного месяца в течение одной очередной сессии без уважительных причин пропустил более трети пленарных заседаний или более половины заседаний комитета, в состав которого он входит.
Прекращение выплат за соответствующий месяц будет осуществляться распоряжением председателя парламента по решению регламентного комитета на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений об учете рабочего времени нардепов, поданных аппаратом Рады.
Сейчас для регистрации народного депутата через электронную систему достаточно, чтобы его карточка находилась в слоте. Если изменения будут утверждены, помимо вставленной карты, народному депутату придется нажать кнопку "За", чтобы быть зарегистрированным на пленарном заседании.
Законопроект предусматривает, что основанием для начисления выплат нардепу за участие в пленарных заседаниях будет не письменная регистрация, как это происходит сейчас, а регистрация с помощью электронной системы.
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