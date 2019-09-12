Депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект №1044 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом.

Об этом сообщается на Facebook-странице партии "Слуга народа".

Закон поддержали 270 нардепов. Он даст возможность аппарату Верховной Рады не распечатывать тонны документов.

Проект Закона предлагает внести изменения в статью 91 регламента Верховной Рады Украины о подаче сопроводительных документов к законопроекту в электронном виде и в статью 97 о введении дела законопроекта в электронном виде.

Как сказано в публикации на странице партии, изменения в регламент не только сохранят украинские леса, но и повысят скорость и эффективность законотворческого процесса. Ведь в бумажном виде в документах нельзя делать поиск по ключевым словам и копировать текст.

К тому же старая бумажная система повышала расходы на содержание парламента. В этом году в смете Рады только на бумагу предусмотрено 400 млн грн.

Ранее "Страна" писала о принятии за основу Верховной Радой двух проектов законов, касающихся государственной поддержки кинематографа.

Также мы сообщали, что парламент принял в первом чтении законопроекты о разгрузке Большой палаты Верховного суда и праве ВСП назначать и увольнять членов ВККС.