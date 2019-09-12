Лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы в Шарджу (ОАЭ) из Львова, Запорожья и Харькова с конца октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Рейсы Харьков–Шарджа будут выполняться по вторникам и пятницам с 25 октября, рейсы Львов–Шарджа - по средам и субботам с 26 октября, а рейсы Запорожье–Шарджа – по четвергам и воскресеньям с 27 октября.

Согласно сообщению, генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий считает ОАЭ одним из ключевых направлений авиакомпании. На данный момент прямые рейсы в Шарджу из указанных аэропортов не осуществляются.

В SkyUp Airlines в первом полугодии 2019 года полетали 668,5 тыс. пассажиров.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

ООО "Авиакомпания "Скайап" создано в июне 2017 года. Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС. В авиакомпании осуществили свой первый рейс Киев-Шарм-эль-Шейх 21 мая 2018 года.

Как сообщала "Страна", в SkyUp Airlines с 12 декабря запустят новый рейс из Киева в итальянский Турин на период зимней навигации (2019/2020). Он будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 1,41 тыс. грн.

Напомним, что в Wizz Air открыли маршрут из Киева в Лейпциг.