Глава МВД Украины Арсен Аваков уволил заместителей главы Национальной полиции страны Вячеслава Аброськина, Виталия Невгада и Игоря Купранца, которые написали заявления об отставке, как об этом ранее сообщала "Страна".

Ранее "Страна" также сообщила о кадровой революции в Национальной полиции и как эти перестановки связаны с убийством журналиста Вячеслава Веремия.

"Из рядов Нацполиции уволен первый заместитель главы Нацполиции – руководитель криминальной полиции Аброськин, заместитель главы – начальник Главного следственного управления Невгада, заместитель главы - начальника Департамента защиты экономики Купранец", говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Своим приказом Аваков назначил Евгения Коваля на должность первого замглавы Нацполиции - руководителя криминальной полиции и Максима Цуцкиридзе на должность замглавы Нацполиции - начальника Главного следственного управления соответственно.

"Заместители главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад прекратили свою службу в органах Нацполиции. Они служили украинскому народу в сверхтяжелый переходный период для правоохранительных органов и во время войны в Донбассе. Спасибо за службу каждому. Новым руководителям желаю служить достойно во имя Украины. Не подведите!", - приводит слова Авакова пресс-служба МВД.

Как сообщалось, Аброськин занимал должность первого замглавы Нацполиции - начальника криминальной полиции с июля 2017 года.

Купранец был замглавы Нацполиции - начальником Департамента защиты экономики Нацполиции с ноября 2016 года.

Невгад был замглавы Нацполиции - начальником Главного следственного управления с сентября 2017 года.