У "Батькивщины" и "Радикальной партии Олега Ляшко" решено забрать средства из финансирования этих партий. У них намерены конфисковать 149 тысяч и 100 тысяч гривен соответственно. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

За нарушение порядка финансирования партий признали виновными двух граждан.

Факты правонарушений были обнаружены сотрудниками НАПК по результатам анализа отчетов указанных политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал (октябрь-декабрь) 2018 года.

"... нарушение установленного порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политической партии влечет наложение штрафа на граждан от семидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от ста до ста тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией суммы взноса в поддержку политической партии, представленной или полученной с нарушением закона".

Как сообщала "Страна", в Нацагентстве по противодействию коррупции (НАПК) не заметили, что экс-президент Петр Порошенко не задекларировал две компании в декларации за 2017 год.

Напомним, что в Раде отменили госфинансирование партий, не набравших 5% на досрочных парламентских выборах. К ним относится и "Радикальная партия Олега Ляшко".