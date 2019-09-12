НАК "Нафтогаз Украины" в сентябре снизит цену на природный газ для населения и других потребителей ПСО на 3,4% (или на 159,91 грн) по сравнению с августовской ценой. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает "Интерфакс-Украина".

После снижения цена составит 4 тысячи 493,63 грн за 1 тысячу куб. м (без учета НДС и стоимости транспортировки). При этом в "Нафтогазе" напомнили, что конечная цена для потребителей будет завесить от тарифа на распределение газа.

По расчетам компании, с апреля 2019 года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для потребностей населения и других защищенных потребителей (ПСО), была снижена почти на 28%.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 485 от 5 июня 2019 года, с июня "Нафтогаз" обязан продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средней цены импорта по данным МЭРТ, цены НАК для промышленности, средневзвешенной цены на торгах на Украинской энергетической бирже и спецобязательств по постановлению №867.

Ранее "Страна" сообщала, что долги 14 киевских компаний - поставщиков тепла за газ перед "Нафтогазом" ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов Киева.

Мы также писали, что "Нафтогаз" начал регулярную публикацию черных списков предприятий-должников.