Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, переданный в Россию, намерен приехать на судебное заседание в Киев 16 сентября. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

Как заявил адвокат, Кирилл Вышинский не намерен уклоняться от судебного процесса и 16 сентября примет участие в заседании, которое пройдет в Подольском районном суде Киева.

"Он, как и говорил, будет приезжать на суды. Следующее заседание 16 сентября, он приедет", - сказал авдокат.

Напомним, Кирилл Вышинский находился под стражей с мая 2018 года по обвинению в госизмене. 28 августа 2019 года суд изменил ему меру пресечения и журналист вышел на свободу под личное обязательство. Перед вылетом в Москву Вышинский дал интервью, в котором заявил, что его арестом Петр Порошенко решал свою собственную проблему перед выборами – отсутствие ярких побед в "войне с агрессором".

Также мы сообщали, что Вышинский назвал подделкой опубликованное помощницей Луценко его заявление об обмене.