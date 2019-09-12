12 сентября Верховная Рада приняла за основу два проекта законов, касающихся государственной поддержки кинематографа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За основу в первом чтении был принят законопроект № 1058 о государственной поддержке кинематографа. Его поддержали 285 народных депутатов.

Документ касается возвращения через государственную поддержку части средств, потраченных иностранцами при производстве фильмов на территории Украины.

Кроме того, законопроект предусматривает предоставление господдержки в форме rebates только иностранным производителям. Это поможет привлечь инвестиции в национальное кинопроизводство.





Также сегодня принят в целом закон №1074 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографа. За него проголосовали 325 народных депутатов.

Проект направлен на создание благоприятных условий для производства фильмов, сериалов и другой кинопродукции, а также развития кинематографии в Украине.

Новшеством в документе является то, что на конец бюджетного периода Государственное казначейство все остатки целевых бюджетных средств господдержки кинематографа будет хранить на счетах распорядителей в органах казначейства, а остатки бюджетных средств спецфонда господдержки кинематографа - на текущих счетах в банках госсектора для расходов в следующем бюджетном периоде с учетом их целевого назначения.

При этом источниками формирования спецфонда госбюджета становятся поступления от реализации имущественных прав на использование кинопродукции, созданной за средства госбюджета или субсидированной из госбюджета, а также от реализации имущественных прав за использование фильмов производства Госкино УССР, Минкультуры УССР и их правопреемников в 1953-1991 годах, которые были созданы за счет госсредств на государственных киностудиях и принадлежат государству.

Кроме того, в спецфонд госбюджета пойдут платежи за рассмотрение заявок на получение госсубсидий на производство кинопродукции, которые могут быть использованы для возмещения части расходов субъекта кинематографии при производстве фильма.

К этой статье также отнесены 50% доходов, полученных от проката и/или передачи прав на использование фильма, получившего господдержку (но не более 50% полученной суммы господдержки), уплачиваемых в госбюджет в течение всего срока действия авторского права. А также штрафы за нарушение условий прекращения авторского права и плата за выдачу государственного удостоверения на право распространения и демонстрацию фильмов.

Ранее "Страна" сообщала, что парламент принял в первом чтении законопроекты о разгрузке Большой палаты Верховного суда и праве ВСП назначать и увольнять членов ВККС.

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