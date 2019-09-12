Во Всемирной торговой организации (ВТО), которую рьяно критиковал Коломойский, отклонили апелляцию Украины по проигранному ранее спору Россия vs Украина об антидемпинговых мерах в отношении импорта нитрата аммония (DS493).

Об этом сообщает "ЕП". Соответствующий отчет апелляционного органа уже размещен пресс-службой ВТО.

В решении апелляционного органа говорится, что его члены не выявили ошибок в работе группы, которая ранее вынесла решение по украинско-российскому спору. Украина не предоставила дополнительных фактов, которые позволили бы аргументированно оспорить принятое ранее решение. Теперь власти Украины должны устранить имевшую место дискриминацию.

Антидемпинговые пошлины на нитрат аммония (аммиачную селитру) из России были введены властями Украины еще в 2014 году и должны были действовать до июля 2020 года. В 2017 году были введены дополнительные пошлины против российского карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (31,84%). В марте 2018 года в Киеве пересмотрели ставку пошлин на российскую аммиачную селитру, пока она составляет 42,96% (для ОАО "Дорогобуж" - 29,25%).

В свою очередь Россия обжаловала решение Украины сразу после введения первых ограничений. Решение по этому делу ВТО обнародовала в июле прошлого года. Согласно решению, Украина проиграла по ключевым позициям, однако подала апелляцию.

Стоит отметить, что в прошлом году ВТО приняла решение по трем спорам между Украиной и РФ. Все они оказались не в пользу Киева.

По двум другим проигранным спорам - по делу DS499 "Российская Федерация - меры в отношении импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования", а также по делу DS512 "Россия - Меры по транзитным перевозкам" - украинская сторона тоже анонсировала подачу апелляции, однако впоследствии отказалась от этого плана.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО). Недовольство президента США вызвал статус в этой организации Китая, как развивающейся страны, что позволяет Пекину получать льготы и преференции.

А комиссар Евросоюза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем обсуждает с другими странами возможность создать новый арбитражный суд вне Всемирной торговой организации (ВТО), который может перерасти в новую "мини-ВТО" без участия США.