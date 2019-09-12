Двое украинских военнослужащих погибли в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщается на странице ООС в соцсети.

"11 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения не совместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части", - говорится в сообщении.

Напомним, после возвращения из России 35 пленных украинцев, президент Владимир Зеленский, прямо в аэропорту "Борисполь", где встречал освобожденных, заявил, что теперь последует второй этап мирного процесса - разведение сил. Согласно требованию РФ к встрече в нормандском формате, вслед за Станицей Луганской должны быть разведены силы в районе Золотого и Петровского в Луганской области.

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