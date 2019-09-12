12 сентября Верховная Рада Украины приняла два законопроекта, касающиеся судебной системы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

262 народных депутата в первом чтении проголосовали за президентский законопроект №1026 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и сроков возвращения административных дел".

Этот проект закона предлагает дополнить Хозяйственный, Гражданский Процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства Украины положениями, согласно которым передача дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда при обжаловании участником дела судебного решения на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции невозможна.

Законопроект также дополняет отдельные положения Кодекса административного судопроизводства в части сроков возврата административных дел после апелляционного и кассационного производств.

Предлагаемые изменения обеспечат эффективное функционирование Большой палаты Верховного суда, исключат злоупотребления участниками дел правом на обжалование судебных решений. Изменения положительно повлияют и на соблюдение Украиной положений статьи 6 Конвенции о защите основных прав и свобод по обеспечению разумных сроков рассмотрения дела.

Второй законопроект, поддержанный сегодня депутатами, касается деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия (ВСП) и Верховного суда. За проект закона №1008 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления в первом чтении проголосовали 238 народных депутатов.

Законопроектом предусмотрены изменения в законы об очищении власти, о судоустройстве и статусе судей и о Высшем совете правосудия.

Документ предлагает распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года.

В законе о судоустройстве и статусе судей закрепляется сокращение количественного состава Верховного суда с 200 до 100 судей и уточняется, что Высшая квалификационная комиссия судей будет коллегиальным органом.

Регламент ВККС будет утверждаться Высшим советом правосудия большинством голосов от его состава по представлению ВККС.

Методику и порядок проведения экзаменов при отборе судей, как и раньше, будет готовить ВККС, однако утверждать их будет ВСП.

Предлагается сократить количество членов ВККС с 16 до 12 членов. Их всех будет назначать ВСП по результатам конкурса, который также будет проводить ВСП.

Статьей 95-1 определяет порядок формирования конкурсной комиссии по отбору членов ВККС. Предполагается, что в состав комиссии войдут три члена от Совета судей Украины и три члена из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, которые работают в сфере борьбы с коррупцией. Кроме того, прописан порядок деятельности комиссии.

Согласно законопроекту, будет дополнен перечень оснований для увольнения члена ВККС. Таковыми будут считаться пренебрежение обязанностями и поведение, подрывающее авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, в том числе несоблюдение этических стандартов судьи.

Увольнять члена ВККС будет не сама комиссия, как это предусмотрено сейчас, а Высший совет правосудия. Однако увольнение с должности судьи или прекращение полномочий на конституционно предусмотренных основаниях не будет основанием для прекращения полномочий члена ВККС.

Решение об увольнении члена ВСП будет принимать не орган, назначивший его, а непосредственно ВСП.

Согласно проекту закона, Высший совет правосудия создаст комиссию по вопросам добропорядочности и этики с целью обеспечения прозрачности и подотчетности членов ВСП и ВККС. Комиссия будет состоять из представителей ВСП и международных экспертов (по три человека от каждой стороны). Она сможет вносить представления об увольнении членов ВСП и ВККС.

Ранее "Страна" сообщала о снятии с рассмотрения в Раде законопроекта о лишении мандатов депутатов-перебежчиков.

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