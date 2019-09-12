В четверг, 12 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,7675 грн/$1 с 24,9275 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков пишет "Интерфакс-Украина".

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,755–24,78 грн/$1. А по данным НБУ, справочный курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке 12 сентября укрепился до 24,8612 грн/$1 с 24,9760 грн/$1.

Официальный курс НБУ гривни по отношению к доллару на 13 сентября установлен на уровне 24,831184 грн/$1 по сравнению с 24,968816 грн/$1 12 сентября.

Напомним, "Страна" следила за тем, что сегодня происходило с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках и рассказывала, как продажа доллара рухнула ниже 25 гривен.

Также мы писали, что вчера банкиры попробовали поднять курс доллара до 25 гривен, но он опять упал.