Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о закрытии уголовного дела против экс-нардепа Сергея Пашинского о стрельбе из пистолета и ранении прохожего. Об этом в своем телеграм-канале написал юрист Андрей Портнов.

"Друзья, информирую, что Генеральная Прокуратура отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении Пашинского по делу о его стрельбе из огнестрельного оружия в киевского прохожего. Данные внесены в реестр, расследование продолжено. Берем курс на подозрение и меру пресечения", - сообщил Портнов.

Напомним, на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года произошел конфликт между Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина - пулю в ногу.

Однако 1 февраля 2017 года Печерский райсуд Киева констатировал, что Химикус имеет статус не нападавшего, а потерпевшего в этом деле.

А 1 августа стало известно, что Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием депутата Пашинского, так как не обнаружила в его действиях состава преступления. Нардепу Пашинскому вернули пистолет, из которого он стрелял в Химикуса.

Также "Страна" сообщала, что подчиненная Пашинского заявила об угрозе убийства с его стороны.