Сегодня на календаре пятница 13 - в народе это один из самых зловещих дней, окутанный множеством примет и суеверий. Считается, что лучше быть особо осторожными в таие дни, тем более нынешняя пятница предшествует полнолунию.

13 сентября - полнолуние

Особенность нынешней пятницы 13 в том, что она предшествует полнолунию. Это явление, в свою очередь, тоже окутано множеством тайн и поверий, так как жизнь человечества на Земле тесно связана с лунными циклами. В древности люди верили, что это особенное время. 14 сентября наступит так называемое полнолуние Черной Луны. Астрологи считают, что в это время усиливаются ложь и обман, это период жестких политических распрей и религиозных конфликтов. А при совпадении двух неблагоприятных факторов нужно еще усилить бдительность.

Почему опасна пятница 13

Люди издавна с опаской относились к самому числу 13. В психологии существует даже специальный термин, обозначающий боязнь этой цифры - трискайдекафобия. В древности считалось, что с числом 13 связаны всяческие неприятности. Так, Иуда был 13-м сотрапезником на Тайной вечере Иисуса Христа с апостолами, День Страстей Господних выпал на 13 число. Об Антихристе говорится в 13 главе Апокалипсиса, о предательстве Иуды - в 13 главе Евангелия от Иоанна. В древнееврейской Каббале было 13 Духов Зла.

Хотя боязнь и нелюбовь к этому числу может объясняться и более прозаически. Слишком он неудобное, ни на что не делится, стоит особняком. А вот сосед несчастливца, число 12, поровну делится на 2, 3, 4, 6 и упоминается в легендах и мифах как благоприятное. Мы знаем и 12 подвигов Геракла, и 12 месяцев, и 12 апостолов.

Пятница также считается "сложным" днем. В этот день произошло распятие Иисуса Христа. Также считается, что в этот день Ева попробовала запретный плод, а Каин убил своего брата Авеля.

Однако пятница и число 13 были отдельными фобиями, а слились в одно достаточно поздно - культурологи говорят, что это могло произойти в конце 19 - начале 20 века.

Задним числом стала популярна версия боязни пятницы 13 с тамплиерами. Как известно, в пятницу 13 октября 1307 года во Франции по приказу короля Филиппа IV арестовали членов могущественного и зловещего ордена вместе с их Главным Магистром Жаком де Молэ. Тамплиеров обвиняли в ереси, богохульстве и колдовстве. Через 7 лет после ареста Магистра и его высокопоставленных приспешников сожгли заживо, а перед смертью глава ордена проклял Папу Римского, а также короля Франции и его потомков. И тот, и другой спустя непродолжительное время скончались, а сыновья Филиппа IV один за другим умерли молодыми от болезней, не оставив потомства, и корона перешла к младшей ветви династии. На Францию обрушились несчастья и войны, что лишь подогрело слухи о проклятии тамплиеров.

Во многих книгах и фильмах обыграна боязнь этой даты.

Приметы астрологов и картинки пятница 13

В пятницу, 13 не стоит начинать новых дел - велика вероятность, что они обернутся полным крахом.

В этот день нельзя увольняться с работы, ходить на собеседования, принимать важные судьбоносные решения.

Категорически не рекомендуется брать деньги в долг - потом будет сложно расплатиться. Но и другим также не одалживайте - есть большой риск, что долг не вернут.

Не рекомендуется отправляться в поездки - они чреваты множеством мелких и крупных неприятностей.

Отложите на потом крупные сделки и покупки - например, недвижимости или авто.

Также в этот день советуют никому не рассказывать свои сны.

Нельзя ссориться, ругаться, а также произносить бранные слова - они скликают к вам нечисть.

При этом не стоит настраиваться на плохое. Старайтесь не думать о негативе, расслабиться, отдыхать и мыслить позитивно.