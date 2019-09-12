Бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о своем знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским и об отношении главы государства к ней. Об этом она сообщила во время интервью журналисткам LB.ua Соне Кошкиной и Виктории Герасимчук.

Журналисты напомнили Супрун, как менялось отношение к ней Зеленского. На этапе предвыборной президентской кампании тот говорил, что поддерживает и.о. министра и ее реформу. А затем внезапно изменил риторику. У Супрун поинтересовались причиной резкой смены отношения. Экс-чиновница объяснила ее разными ролями, которые Зеленский играет в одно и то же время.

"Я не встречалась с ним или с его командой между двумя турами выборов. Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем готического романа Р. Л. Стивенсона, который переживает раздвоение личности - Ред.). Часто мне кажется, что президент играет роли то одного, то другого. Когда он выступает перед международным сообществом, европейским бизнесом, говорит: мы поддерживаем все, что делает Минздрав. А когда выходит на внутреннюю политическую арену, то начинается популизм", - сказала Супрун.

Также она вспомнила, как познакомилась с Зеленским

"Расскажу вам один момент, он вам точно понравится. Вы упомянули, как президент меня называл, когда выступал по телевизору - точнее, не назвал, но почти назвал. Когда при знакомстве он протянул руку и сказал: "Владимир Зеленский", я протянула руку и сказала: "Доктор Смерть. Но это смерть советской медицины ". Он посмеялся и сказал: "Ну, нормально", - вспомнила бывшая глава Минздрава.

Ранее "Страна" рассказывала о новом посте Супрун на Facebook, в котором та давала советы по борьбе со слабой эрекцией.

Также мы писали о планах Счетной палаты провести проверку деятельности Министерства охраны здоровья за 2016-2019 годы, когда ведомство возглавляла Супрун.