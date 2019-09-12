"Не было бы у тебя ствола, я бы тебя е@нул". В сеть попало видео, как экс-динамовец Алиев нахамил сотрудникам полиции
В интернете опубликовали видео на котором экс-игрок "Динамо" (Киев) и сборной Украины по футболу Александр Алиев грубо разговаривал с остановившими его сотрудниками полиции. По данным журналистов "Трибуны", перепалка началась после того, как полицейские остановили авто с Алиевым и его друзьями.
В частности, в разговоре с полицейским Алиев требовал от него "убрать плетку" и заявлял, что "покажет, что дальше".
На другом видео с места инцидента, опубликованном в Stories инстаграма grant_0077, Алиев пожаловался на наличие у полицейского "ствола" , заявив, что "иначе я бы тебя е*нул". В кадр также попали водительские права.
Видео: youtube.com/Льосік Синє сердце
Как сообщала "Страна", бывшая жена футболиста Александра Алиева Татьяна рассказала о побоях. Она также показала журналистам видео, на котором видны следы от ударов.
Напомним, что Алиев уже давно не выступает за киевское "Динамо". В 2018 году он продолжил футбольную карьеру на любительском уровне, подписавшись в команду "Мелиоратор" из города Буча Киевской области.