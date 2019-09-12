В интернете опубликовали видео на котором экс-игрок "Динамо" (Киев) и сборной Украины по футболу Александр Алиев грубо разговаривал с остановившими его сотрудниками полиции. По данным журналистов "Трибуны", перепалка началась после того, как полицейские остановили авто с Алиевым и его друзьями.

В частности, в разговоре с полицейским Алиев требовал от него "убрать плетку" и заявлял, что "покажет, что дальше".

На другом видео с места инцидента, опубликованном в Stories инстаграма grant_0077, Алиев пожаловался на наличие у полицейского "ствола" , заявив, что "иначе я бы тебя е*нул". В кадр также попали водительские права.

Видео: youtube.com/Льосік Синє сердце

Как сообщала "Страна", бывшая жена футболиста Александра Алиева Татьяна рассказала о побоях. Она также показала журналистам видео, на котором видны следы от ударов.

Напомним, что Алиев уже давно не выступает за киевское "Динамо". В 2018 году он продолжил футбольную карьеру на любительском уровне, подписавшись в команду "Мелиоратор" из города Буча Киевской области.