Проект закона №1038 "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины "(относительно приведения Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" в соответствие с Конституцией Украины)" решили снять с рассмотрения после консультаций с заместителями председателя фракции. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Нардеп рассказал журналистам о снятии законопроекта в кулуарах парламента. По его словам, документ еще недостаточно проработан.

"Мы сегодня приняли решение, у нас было заседание малых фракций, заместителей моих, мы приняли решение снять этот законопроект на данное время, потому что на наш взгляд он не проработанный", - заявил Арахамия.

Он добавил, что каждая малая фракция "Слуги народа" делегирует своего представителя, чтобы разработать новый проект, который будет удовлетворять всех.

Арахамия также рассказал, что законопроект вызвал "очень бурные внутренние дискуссии". И особо отметил, что это "не должен быть закон про инакомыслие, а закон про внутреннее предательство".

Информации о снятии законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет.

Ранее "Страна" приводила заявление Арахамия о том, что парламент не будет сегодня рассматривать представление Владимира Зеленского об увольнении всего состава ЦИК, как планировалось ранее.

О страстях вокруг законопроекта о депутатах-перебежчиках вчера рассказал нардеп Александр Дубинский.