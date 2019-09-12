Президент Украины Владимир Зеленский в президент Финляндии Саули Ниинистьо (Sauli Väinämö Niinistö) договорились о сотрудничестве между оборонными ведомствами государств. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились наращивать военное сотрудничество с Финляндией и развивать диалог между нашими оборонными ведомствами", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Как уточняется на сайте президента Украины, сегодня президент Финляндии Саули Ниинистьо прилетел в Украину с официальным визитом. Встреча лидеров двух стран состоялась в Мариинском дворце.

Также на встрече президенты Украины и Финляндии договорились о сотрудничестве в сфере реформ сектора энергетики, в частности, возобновляемой.

"Мы сотрудничаем в сфере энергетики. Нам интересно сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и, я думаю, что это будет на благо обоим государствам. Поэтому мы готовы будем делиться нашими знаниями в этой сфере", - сказал президент Финляндии Саули Ниинистьо.

Он подчеркнул, что Финляндия также провела большую работу над лесными массивами.

"Чтобы леса не только делали взнос в экономику, но улучшали жизнь общества", - добавил Ниинистьо.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал дать квартиры в Одессе освобожденным украинским морякам.

Также мы сообщали, что Зеленский получил полномочия утверждать план обороны Украины и его структуру.