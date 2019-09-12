В Харькове спустя год после шумихи вокруг стрит-арт работы художника Гамлета Зиньковского на стене по улице Гоголя, 2 снова разгорелось противостояние между уличными художниками.

Объектом стал стрит-арт Гамлета Зиньковского на улице Гоголя, 3. Оригинальная работа представляла собой самокат и надпись: "Самокат - не средство перемещения, а черта характера". Однако несколько дней назад, в начале сентября, художник или объединение художников, которое работает под псевдонимом "Злой Босх", вступили с Гамлетом в стрит-арт полемику.

На работе появились изображение резиновой женщины, подпись: "Резиновая женщина - это не средство самоудовлетворения, а способ взаимодействия с миром. Эрон-дон-дон!" Соответствующее фото размещено в Instagram-аккаунте zloy_bosch.

Фото: Instagram/ zloy_bosch

11 сентября Гамлет закрасил чужие надписи и привел работу в первоначальный вид, фото выложили очевидцы в социальных сетях.

Фото: t.me/hueviykharkov

А уже вечером около самоката, нарисованного Гамлетом, пририсовали какашку и написали "Тьмок!". Фото снова появилось в Instagram-аккаунте zloy_bosch.

Фото: Instagram/ zloy_bosch

"К Гамлету у меня нет предвзятого или негативного отношения, он просто громче всех кричит. Знаете, есть в маленьких городах молочники, которые по утрам начинают горланить, что есть мочи: "Моооолооооокоооо, твоооорооог!" Мне не нужен творог или молоко. Я их не ем, но меня разбудили и пытаются продать то, чего я не хочу. Вот и Гамлет где-то рядом. Он работает на улице, на улице... Это значит, что улица работает с ним..." - пояснил "Злой Босх" в интервью Unexploredcity.

Напомним, в прошлом сентябре в Харькове развязалась "война" из-за уличного граффити Гамлета Зиньковского. Полем битвы стала стена на улице Гоголя 2-А. После того, как недовольные местные жители закрасили стрит-арт, который был нарисован два года назад, надписи и рисунки на стене стали появляться каждый день. У стены даже появилась собственная страница в Instagram, а о противостоянии вокруг работы Гамлета писали, в том числе, зарубежные СМИ.

Также мы писали о том, как работы художника Гамлета Зиньковского закрашивали в прошлом году в Одессе.