Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата встречи лидеров стран "Нормандской четверки" не определена, однако Киев настаивает на проведении встречи в текущем месяце. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Заявление глава государства сделал в Киеве на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Сейчас у нас, буду говорить честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас на том, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре", - сказал Зеленский.

Также президент анонсировал обсуждение "формулы Штайнмаера" и всех пунктов Минских договоренностей на встрече лидеров государств "Нормандской четверки".

"Формула Штайнмайера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться и приниматься будет решение лидерами четырех государств", - отметил президент.

Вчера "Страна" цитировала слова посла Франции в Украине Этьена де Понсена, который заявил, что встреча лидеров глав государств "Нормандского формата" может пройти еще до конца сентября года.

Также мы писали о том, что Владимир Путин назвал условием встречи "Нормандской четверки" закрепление "формулы Штайнмайера".