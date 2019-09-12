Верховная Рада 9 созыва впервые не собрала необходимый минимум в 226 голосов "за" для принятия решения.

В начале вечернего заседание 12 сентября депутаты 248 голосами приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог.

После этого глава парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение сократить сроки подготовки ко второму чтению. Однако на этот раз в Раде не нашлось необходмого для принятия решения количества голосов.

"За" проголосовали 223 народных избранников, против - 14, еще 61 - воздержался.

При этом наибольшая парламентская фракция "Слуга народа", в которую входит 251 депутат, дала 208 голосов "за".

Уточним, что до этого Верховная Рада принимала все решения, которые ставились на голосование. Менее 226 голосов в парламенте было только во время рейтингового голосования за кандидатов на вице-спикера.

Ранее "Страна" писала о том, что в Верховной Раде утвердили планирование ремонта дорог на 3 года.

Также мы сообщали, что комитет рекомендовал запретить Ирине Геращенко принимать участие в 5 заседаниях Рады за слова о "зеленых человечках".