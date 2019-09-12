В Украине в пятницу, 13 сентября, будет сухо и тепло, а в субботу стоит ожидать ухудшения погоды и осадков. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Забегаю немного вперед и сразу хочу предупредить, что в субботу длительный приятный диктат антициклона нарушит холодный атмоферный фронт. Это произойдет в субботу-воскресенье. Фронт принесет дожди на запад и север Украины вместе со снижением температуры воздуха", - написала Диденко.

Также синоптик напомнила украинцам, то дождь - "это вода, которая образуется при конденсации водяного пара, выпадает из облаков и достигает земной поверхности в виде капель жидкости". Из-за резкого перепада погоды, по словам Диденко, возможны мигрени, сонливость, обострение сосудистых недугов.

Что касается пятницы, 13 сентября, в Украине будет сухо и тепло, в пределах страны +24...+30 градусов. В Киеве в ближайшие сутки осадков не ожидается, завтра днем ​​максимально +28 градусов.

"В столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября. Кто в субботу женится, не переживайте, днем ​​опять прояснится. Однако снизится температура воздуха, в субботу в Киеве +21 градус, в воскресенье +19 градусов... А завтра - все еще синоптическая роскошь, не пропустите этот день, он будет хорошим, несмотря на совпадение "пятница, тринадцатое"", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, вчера синоптик Наталья Диденко призвала прогуливать уроки и работу, пока не похолодало.

Также мы писали, что похолодания в Украине стоит ожидать на выходных, 14 - 15 сентября.