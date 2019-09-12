Сборная США потерпела второе подряд поражение на чемпионате мира по баскетболу, проходящем в Пекине. Американцев вслед за Францией обыграли баскетболисты Сербии.

В полуфинальной игре за 5-8 места сборная США проиграла со счетом 89:94. В другом полуфинальном матче за 5-8 места встречаются сборные Польши и Чехии.

Провальной для сборной США стала первая четверть, когда они смогли набрать только 7 очков, тогда как баскетболисты сборной Сербии накидали на 32. До большого перерыва американцам удалось серьезно сократить отставание. Тем не менее, уйти от второго подряд поражения на турнире так и не смогла.

Сборная США - самая титулованная команда в мировом баскетболе. На их счету 15 побед на Олимпийских играх. Сборная США пять раз завоевывала золото чемпионата мира. В последний раз команда оставалась без медалей в 2002 году, тогда поражение американцам также нанесла сборная Сербии и Черногории в финале турнира.

Как сообщала "Страна", в 2019 году впервые истории НБА чемпионом стала команда из Канады, а не США. Победу отпраздновали баскетболисты "Торонто Рэпторс".

Напомним, что сын Игоря Коломойского подписал контракт с баскетбольной командой "Днепр". Он будет играть в чемпионате Украины. Ранее он выступал в баскетбольных лигах США и Израиля.