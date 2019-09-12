Редакционный совет и общее собрание, анонсированные "Громадським ТВ" по поводу ситуации с заявлениями Богдана Кутепова еще не состоялись, но должны пройти в ближайшее время. Об этом "Стране" сообщила главный редактор "Громадского ТВ" Ангелина Карякина.

Точную дату, когда они будут проведены, Карякина не назвала, уточнив, что для их проведения нужно время и есть определенный регламент.

"Редакционный совет - это отдельный орган, который собирается в своем порядке. Поэтому точную дату я вам назвать не могу. Но это произойдет в ближайшее время. Как только состоится редакционный совет и общее собрание по поводу заявлений Кутепова и будут приняты какие-либо решения, мы обязательно сообщим о них публично", - сказала главный редактор "Громадского".

Как писала "Страна", 11 сентября Кутепов заявил, что не отказывается от своих слов, сказанных днем ранее, и повторно призвал избивать журналистов.

Редакция "Страны" подала заявление в Нацполицию на работника "Громадского ТВ" и требует возбудить уголовное дело по статье 345-1 (часть первая) - угрозы или насилие в отношении журналиста.