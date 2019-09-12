В четверг, 12 сентября, в ФК "Шахтёр" официально представили новых игроков команды - полузащитника Евгения Коноплянки и бразильского защитника Витао.

На церемонии презентации устроили смешанную пресс-конференцию с вопросами как от журналистов, так и от болельщиков клуба.

Витао отметил роль мамы в его жизни на фоне развода родителей, а Евгений Коноплянка рассказал о своих футбольных целях и многом другом. Авторам нескольких лучших вопросам среди любителей футбола подарили мячи.

Завершилась презентация в веселой обстановке совместной фотосессией.

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Как сообщала "Страна", на первую домашнюю встречу "Шахтёра" в новом сезоне Лиги Чемпионов против чемпиона Англии "Манчестер Сити" продано уже 30 000 билетов. Около 10 тысяч еще остается в продаже. Игра состоится на ОСК "Металлист" в Харькове в среду, 18 сентября.

Напомним, что в "Шахтёр" подписали капитана молодежной сборной Бразилии Витора Эдуардо, известного как Витао.