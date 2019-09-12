В ответ на решение профильного Комитета Рады, который 12 сентября рекомендовал времена отстранить нардепа Ирину Геращенко за неэтичные высказывания, представители "Европейской солидарности" блокируют трибуну в зале заседаний парламента. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

За трибуну встал нардеп Николай Княжицкий, вместе с ним вышли представители "Евросолидарности" в Раде: Петр Порошенко, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Ирина Луценко и другие.

Отметим, что так же "Евросолидарность" поступила и тогда, когда произошел инцидент, за который Геращенко хотят отстранить на пять заседаний. Она, выступая с речью, сравнила партию "Слуга народа" с "зелеными человечками", которые в 2014 году захватили Крым. Спикер Дмитрий Разумков заявил, что это неприемлемо и выключил ей микрофон. После этого представители партии Порошенко подошли к трибуне.

Фото: "Страна"

Напомним, ранее "Евросолидарность" Порошенко ушла в оппозицию к "Слуге народа" Зеленского.

Также мы писали, что фракция Порошенко зарегистрировала проект об отмене закона об импичменте.