Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун озаботилась правами животных и призвала украинцев как можно активнее бороться за них. Этой теме она посвятила новый пост на Facebook.

По словам Супрун, хотя мы и живем в век гуманизма, до сих пор в цирках, контактных зоопарках, дельфинариях и просто на улицах нередки случаи жестокого обращения с животными. Как отметила экс-чиновница, остановить волну насилия можно, не посещая подобные заведения. Также она призвала поучаствовать в воскресенье, 15 сентября, в третьем Всеукраинском марше за животных.

Мероприятие пройдет в 24 городах Украины. Тысячи людей выйдут с требованиями запретить цирки с животными, дельфинарии и пушные фермы. Супрун заявила, что она обязательно придет на марш.

Фото: Facebook/ ulanasuprun

Затем Супрун объяснила украинцам, чем хороши животные и почему жестоко обращаться с ними плохо.

Животные полезны для здоровья. Так, у владельцем собак и кошек ниже риск появления сердечно-сосудистых болезней.

Домашние животные полезны для маленьких детей. Ранний контакт с некоторыми бактериями помогает сформировать защитные реакции организма ребенка.

В Украине все еще разрешены забойные фермы, где ежедневно в муках погибают сотни животных.

Польза предлагаемой в дельфинариях дельфинотерапии не доказана. А вот животные от нее страдают.

В странах Евросоюза запрещены тесты косметики на животных. В Украине запрет пока остается на уровне проектов постановлений.

В контактных зоопарках животные страдают, а посетители рискуют подхватить болячки

На притравочных станциях из-за увечий мучаются и погибают кролики, еноты, лисы, волки и другие дикие животные.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

Напомним, ранее экс-глава Минздрава рассказывала, как бороться со слабой эрекцией.

Также Супрун приводила признаки, по которым можно определить, что близкий человек решился на суицид.