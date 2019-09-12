12 сентября в Раду был внесен законопроект, предусматривающий штрафы за кнопкодавство - неличное голосование депутатов, когда члены одной партии нажимают кнопки за отсутствующих депутатов. Не новость, что депутаты разных созывов, нарушали правила. Нередко происходили казусы, когда отдельные нардепы находились далеко за пределами Киева, одновременно "голосуя" в парламенте. До сих пор, они могли отделаться максимум публичным осуждением. Но, если за закон, о котором говорил Владимир Зеленский, проголосуют, им может грозить до 48 тыс грн штрафов.

Примечательно, что новый пленарный год начался с кнопокодавными скандалами именно в пропрезидентской "Слуге народа". В других партиях также не стеснялись прибегать к этому методу. Мы собрали информацию о самых запоминающихся случаях, а также рейтинг самых заядлых кнопкодавов.

Штрафы за кнопокдавство

12 сентября в Верховную Раду команда президента внесла законопроект против кнопкодавства, направленный на обеспечение личного голосования нардепами. Он предусматривает штрафы за неперсональное голосование от трех до пяты тысяч необлагаемых (от 51 до 48 тысяч гривен - Ред.) налогом минимумов доходов граждан.

Сейчас в Раде используют систему голосования "Рада-3", которую планировали заменить "Радой-4", но произошла заминка. "Рада-4" оснащена сенсорной кнопкой, а не биометрической. Сенсорную кнопку установили в 2008 году, но в 2018 году закончилась ее 10-летняя гарантия. Новую кнопку не успели протестировать перед девятым созывом. А в команде Зеленского заявили, что сенсор - несовершенен и его можно обмануть обычной жвачкой.

"Это то, что реагирует на тепло человеческого организма. Это не будет отпечатка пальца, это не будет сетчатки глаза, это не будет Face-Id. Это можно взять просто температуру любого предмета, которая приближается к 36,6 градусов и приложить туда. Это может быть жвачка пожеванная и приклеенная — она отреагирует" - заявлял первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Сенсорная кнопка должна была служить борьбе с кнопкодавством. Она должна была работать не как реакция на тепло, а как реакция на отпечаток пальца.

Скандал с кнопкодавами в "Слуге народа"

Несмотря на то, что о наказаниях за кнопкодавство заговорил Зеленский и его команда, на этой неделе сразу двое нардепов из пропрезидентской партии "Слуга народа" попались на нарушении регламента.

11 сентября народный депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно, Александра Скичко.

Примечательно, что ранее Литвиненко опубликовал пост в Facebook, где отметил, что "Слуга народа" введет лишение нардепа мандата за это нарушение.

После того, как разгорелся скандал с Литвиненко, его однопартиец Александр Куницкий выложил видео, как он подошел к нардепу в Раде вовремя заседания и взял с него слово, что тот больше не будет.

Также движение "Чесно" 11 сентября поймало на неперсональном голосовании депутата от "Слуги народа" Елену Копанчук. Она нажала кнопку пульта сидящего справа Рублева.

Елена Копанчук - мажоритарщица "Слуги народа" по округу №189 в Хмельницкой области (город Нетешин, Белогорский, Изяславский, Красиловский и Теофипольский районы). Она кнопкодавила во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах".

На следующий день у Зеленского заявили, что он обматерил народных депутатов, которые кнопкодавили. Председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в кулуарах парламента спросили, как отреагировал президент на кнопкодавства. "Если пропустить маты (реакции - Ред.) - не было", - сказал Арахамия.

По его словам, на следующей неделе состоится заседание фракции "Слуга народа", где еще раз поднимут этот вопрос. А с двумя "слугами народа", которых поймали на кнопкодавстве, уже провели беседу и они отдадут свою месячную заработную плату на благотворительность.

Случай с Тымчуком

После того, как в день пленарного заседания Рады застрелился депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, выяснилось, что он был зарегистрирован на сессии парламента, и в момент смерти числился на заседании.

Матерящийся Барна

В 2018 году случился инцидент с нардепом от Блока Петра Порошенко Олегом Барной и журналистом в кулуарах Рады.

"Олег, вам не стыдно кнопкодавить? Я видел, как вы кнопкодавили. Почему вы так поступили?" - спросил у депутата журналист Игорь Колтунов. В ответ нардеп разразился нецензурной тирадой: "Какого хрена ты ко мне подошел? На х@й пошел бегом, п@с! Ты что, нетрадиционной ориентации?"

Видео конфликта журналист выложил в Facebook (осторожно присутствует ненормативная лексика).

"Рецидивист" Ляшко

Олег Ляшко и депутаты его Радикальной партии нередко попадались на кнопкодавстве. После скандала, когда в 2017 году он дважды проголосовал за законопроект о внесении изменений в законы Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли (тогда копкодавили и его коллеги по фракции Василий Амельченко, Татьяна Юзькова, Денис Силантьев), Ляшко признал, что нажимал кнопки за других и сказал, что очень переживает по этому поводу.

"У меня сердце болит, плохой поступок, извинился. Все, больше не будет. И каждому так желаю: признавать свои ошибки, быть сильными. Только сильный человек признает свои ошибки", – заявил Ляшко журналистам.

Но год спустя радикалы не оставили такую практику, попадая в скандалы. Например, однажды Дмитрий Линько, Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук были в Одесской области. Они отправились в Рени и Измаил, чтобы, по их словам, остановить "преступную контрабанду" леса-кругляка через местные порты в Румынию. В подтверждение своей деятельности они выкладывали фото и видео в соцсетях, однако, судя по данным системы Рада, нардепы зарегистрировались на сессии и весьма плодотворно голосовали.

Рейтинг кнопкодавов

Движение "Чесно" обновляет рейтинг кнопокодавов разных созывов Верховной Рады. Пятерка самых злостных голосовальщиков за все времена выглядит следующим образом:

Антон Яценко - заместитель главы партии Видродження 8 созыва, прошел в Раду 9 созыва, победив на мажоритарном округе в Серкасской области - 129 зафиксированных случаев. Андрей Шинькович - нардеп самовыдвиженец по мажоритарке, был в Раде 8 созыва - 116 случаев. Андрей Иванчук - нардеп 8 созыва от Народного фронта, в Раду 9 созыва прошел, как беспартийный самовыдвиженец по мажоритарке - 92 случая. Александр Бакуменко - нардеп 8 созыва от БПП - 66 случаев. Ирина Ефремова - нардеп 8 созыва от Народного фронта - 61 случай.

Из самых известных нардепов в список кнопкодавов также попали:

Виталий Хомутынник (24 раза) - Видродження

Татьяна Рычкова (24 раза) - БПП

Дмитрий Линько (11 раз) Радикальная партия Олега Ляшко

Татьяна Черновол (8 раз) Народный фронт, 8 созыв