Регион Молизе на юго-востоке Италии предлагает каждому, кто захочет туда переехать, по 700 евро (19 тысяч гривен) в месяц в течение трех лет. Об этом сообщает The Guardian.

Решение руководства региона выплачивать приезжим связано с тем, что Молизе активно пустеет. По данным Итальянского национального института статистики, в 2018 году этот район потерял около трех тысяч человек: старики умерли, а молодежь перебралась в крупные города или другие страны ЕС.

Программа денежного вознаграждения действует только для городов и поселков с населением менее двух тысяч человек. Кроме того, для получения помощи приезжие должны открыть там собственный бизнес: пекарню, ресторан, магазин и тому подобное.

По словам главы Молизе, это отличный способ вдохнуть жизнь в небольшие населенные пункты.

Деревня в Молизе. Фото: Giorgio Galano/Alamy Stock Photo

Кроме того, каждый город или поселок в регионе с населением менее двух тысяч человек будет получать десять тысяч евро ежемесячно на развитие инфраструктуры и на проведение культурных мероприятий.

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