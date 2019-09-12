Украинская писательница и экс-нардеп Мария Матиос (сестра бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса) 21 сентября выпустит новый роман "Букова земля". Об этом она сообщила в комментарии УНН.

Действия в новой книге разворачиваются на протяжении 225 лет, в романе переплетены судьбы 5 семей разного статуса, так или иначе описаны более 550 персонажей. Это люди разного статуса: землеробы, воины, министры, послы. Много любовных линий.

"Я впервые разрабатываю тему депортации немцев из Буковины в 1940 году. А еще я исследую приход немцев на Буковину в 1700-х годах. Я исследую очень подробно события Первой мировой войны. Кстати, не только на Буковине. Исследую историю создания первого добровольческого батальона, который назывался "Гуцульский легион". О нем в литературе, художественной в частности, нет никаких исследований..." - рассказывает писательница.

По ее словам, она не только исследует, а и называет поименно, "с подтверждением исторических архивных документов", тех, кто стоял за холокостом на Буковине.

События романа охватывают и Украину и другие страны: это и хуторок Сирук, и Вена, Будапешт, Варшава, Москва. А заканчиваются они 2014 годом - около Станицы Луганской.

"Очевидно, я его таки продолжу. Дело в том, что последние годы я занималась волонтерством. Я добровольно была неким волонтером-одиночкой, который не очень рассказывает о том, что он делает. Но я знаю, что если бы я бросила клич - у меня здесь был бы взвод, а может и батальон тех, кому я помогала", - сказала писательница.

Видео: YouTube/ Украинские Национальные Новости

Напомним, Пол Маккартни написал книгу о приключениях дедушки и четырех внуков.

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