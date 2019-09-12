В четверг, 12 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении вопроса с выделением жилья в Одессе 24 освобожденным в результате обмена украинским морякам. Также он подарил каждому часы.

Об этом говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Президент Украины на парковом дворе Мариинского дворца встретился с освобожденными моряками. Они поблагодарили за возвращение домой.

Зеленский подчеркнул, что операция по возвращению из плена была сверхсложной. "Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей", - сказал он. Также Зеленский поблагодарил родственников моряков за поддержку. Кроме того, некоторые из моряков пригласили его на свои свадьбы.

Фото: president.gov.ua

Как сообщала "Страна", президент США подтвердил готовность включиться в переговоры между Москвой и Киевом.

"Я считаю, что обмен заключенными между Украиной и Россией был очень большим шагом, и это очень позитивный шаг. Если им нужно, чтобы я включился, я включусь. Но это действительно очень позитивный шаг", - сказал Дональд Трамп.

Напомним, что в Кабинете министров Украины также решили выделить каждому из 35 освобожденных в рамках обмена с Россией 100 тысяч гривен.