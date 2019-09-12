В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию, что денонсация соглашений с РФ была "поставлена на паузу" с момента избрания нового правительства. Об этом пишет "Радио Свобода".

В МИД заявили, что что Киев не прекращал работу по расторжению двусторонних договоров с Россией. Такая же работа ведется и в отношении Содружества независимых государств.

"Работа по глубокой инвентаризации и приведения договорно-правовой базы по РФ и СНГ в соответствие с современными национальных интересами Украины не прекращалась", - сказано в заявлении.

Эта работа занимает достаточно много времени, так как необходимо соблюдать все процедуры, также это происходит долго, так как происходит процесс формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов в Украине.

Напомним, в феврале официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что Киев проверит 236 договоров в рамках Содружества независимых государств (СНГ) с целью возможной их денонсации.

Также мы писали, что в конце 2018 года - начале 2019 года Кабмин принял решение о прекращении действия 6 договоров.