За время своего президентства Владимир Зеленский помиловал 22 человека
Президент Владимир Зеленский со дня вступления на пост помиловал 22 граждан. Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на ответа Офиса президента на запрос агентства.
Офис предоставил данные о количестве мужчин и женщин среди помилованных. Однако засекретил информацию о помилованных иностранцах, в том числе для передачи России или на неподконтрольные территории Донбасса в рамках обменов. Как отмечают в агентстве, Администрация Петра Порошенко обнародовала данные об иностранных гражданах.
Скриншот: ukranews.com
Как видно из скана ответа Офиса, Зеленский помиловал 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин. Наказание одному лицу сокращено, остальных осужденных освободили от дальнейшего наказания.
Что касается Порошенко, то в 2018 году он помиловал одного гражданина Ирана и 13 граждан Украины, из которых одного - для передачи на неподконтрольную часть Донбасса.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что указы президента Украины о помиловании заключенных, которые были переданы Москве в рамках обмена 7 сентября, обнародованы не будут.
Как писала "Страна", сегодня Зеленский получил полномочия утверждать план обороны Украины и его структуру.