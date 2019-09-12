Президент Владимир Зеленский со дня вступления на пост помиловал 22 граждан. Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на ответа Офиса президента на запрос агентства.

Офис предоставил данные о количестве мужчин и женщин среди помилованных. Однако засекретил информацию о помилованных иностранцах, в том числе для передачи России или на неподконтрольные территории Донбасса в рамках обменов. Как отмечают в агентстве, Администрация Петра Порошенко обнародовала данные об иностранных гражданах.

Скриншот: ukranews.com

Как видно из скана ответа Офиса, Зеленский помиловал 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин. Наказание одному лицу сокращено, остальных осужденных освободили от дальнейшего наказания.

Что касается Порошенко, то в 2018 году он помиловал одного гражданина Ирана и 13 граждан Украины, из которых одного - для передачи на неподконтрольную часть Донбасса.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что указы президента Украины о помиловании заключенных, которые были переданы Москве в рамках обмена 7 сентября, обнародованы не будут.

Как писала "Страна", сегодня Зеленский получил полномочия утверждать план обороны Украины и его структуру.