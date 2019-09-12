Генпрокурор Руслан Рябошапка своими приказами освободил от должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей. Об этом пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно информации, уволены главный прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко (назначен 6 июля 2016 года), главный прокурор Полтавской области Дмитрий Чибисов (назначен 19 июля 2018 года), главный прокурор Черниговской области Владимир Комашко (назначен в июле 2016 года).

Ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.

Напомним, что Рябошапка назначил нового военного прокурора на место Матиоса.

Также "Страна" разбиралась в том, как Зе-команда готовит революцию в ГПУ.