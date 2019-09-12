В Верховной Раде проголосовали за законопроект № 1041, предусматривающий внедрение планирования ремонта и реконструкции дорог, а также строительства инфраструктуры планом на 3 года вместо нынешних 12 месяцев. За принятие этого документа за основу проголосовали 337 народных депутатов.

Об этом сообщает "112 Украина". Законопроект представила нардеп от "Голоса", первый замглавы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко.

"Комитет рассмотрел законопроект № 1041 (доработанный) и хочу сообщить вам, что именно он изменит после его принятия. Прежде всего, это среднесрочное планирование, то есть если сейчас у нас планирование происходит и реализация 12 месяцев, то теперь мы позволим строить объекты дорожной инфраструктуры, мосты, 3 года, то есть проектировать и строить, потому что вы понимаете, что объекты инфраструктуры не строятся за 12 месяцев и не проектируются. То есть дорожный фонд сможет брать обязательства и реализовывать в течение 3 лет", - сообщила Юлия Клименко.

По ее словам, полномочия утверждать перечень объектов строительства и реконструкции перейдут от правительства к Министерству инфраструктуры. Ожидается, что это ускорит принятие решений по таким вопросам.

Кроме того, законопроект отменяет утверждения бюджетным комитетом перечня дорог и инфраструктуры, которые будут строить и ремонтировать.

"Местные общины смогут приобщаться к строительству дорог государственного значения и софинансировать их. Это мобильность и скорость, в том числе в которых заинтересованы и местные общины", - добавила представитель профильного комитета.

Как сообщала "Страна" в середине августа, в Киеве прямо у Офиса президента провалился асфальт. К счастью, в тот момент на дороге никого не было. В "Киевтеплоэнерго" говорят, что провал был вызван прорывом трубопровода.

Также ранее сообщалось о том, что в Закарпатской области селяне в течение 2 дней блокировали дорогу местного значения, требуя от властей организовать ее немедленный ремонт из-за ужасного состояния.

Благодаря этому в четверг чиновники завезли первые машины с гравием, начался ремонт и "блокада" прекратилась.

Напомним, что штрафы для нерастаможенных авто на еврономерах отложены на 90 дней.