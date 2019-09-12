Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин подтвердил информацию "Страны", что все-таки написал заявление об увольнении, что ранее отрицал. Он также заявил, что намерен баллотироваться в мэры Мариуполя.

Об этом сообщает портал 0629.

Заявление чиновник сделал во время пресс-конференции в Мариуполе, которая прошла в здании Главка полиции Донецкой области.

По словам генерала, он написал рапорт об увольнении, но точной даты на документе не поставил. Однако вскоре рапорт будет подписан.

Аброськин выразил уверенность в своей победе на выборах мэра. Он считает, что его кандидатура лучше для города, чем действующего градоначальника Вадима Бойченко.

"Он будет курить бамбук. Он уже старенький мэр и должен уйти", - сказал полицейский.

Аборськин добавил, что очень уважает Бойченко.

Своим преимуществом генерал считает то, что он не является "человеком Ахметова" и у него много подписчиков на Facebook.

Что касается планов работы на посту мэра, то Аброськин хочет в первую очередь взяться за улучшение экологии Мариуполя и уменьшить Старокрымское кладбище.

Напомним, об увольнении из Нацполиции Аброськина и еще двух заместителей ее главы Виталия Невгада и Игоря Купранца стало известно 11 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что Аброськин сравнил нардепа Куприя с псом и опроверг его слова о своем бегстве из Украины.