Президент Владимир Зеленский обматерил народных депутатов, которые кнопкодавили на заседаниях Верховной Рады накануне. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах ВР, пишет УП.

Нардепа спросили, как отреагировал президент на кнопкодавства. "Если пропустить маты (реакции - Ред.) - не было", - сказал Арахамия.

По его словам, на следующей неделе состоится заседание фракции "Слуга народа", где еще раз поднимут этот вопрос. Он также рассказал, что с двумя "слугами народа", которых поймали на кнопкодавстве, уже провели беседу и они отдадут свою месячную заработную плату на благотворительность.

"На фракции, которая будет на следующей неделе, отдельно вынесут этот вопрос, потому что это было наше обещание... Вы же понимаете, не было никакого смысла это делать. Это какая-то ерунда... Я не знаю даже, как это объяснить", - отметил он.

Также Арахамия рассказал, что партийная дисциплина в "Слуге народа" работает не "на кнуте", а на "идеологии".

Напомним, что появился законопроект от Зе-команды со штрафами до 85 тысяч для кнопкодавов.

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